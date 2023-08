Jak poznać psychopatę? Można na niego trafić wszędzie

Dzieje się tak aż do momentu, w którym decyduje się ściągnąć maskę. Kobiecie trudno jest wtedy szukać wsparcia, nawet wśród bliskich. Dostaje komentarze: On? Taki zły? No co ty! Przecież to cudowny, szarmancki mężczyzna. Mało tego, w sprawach sądowych tacy ludzie mogą stawać po stronie psychopaty. Zmanipulowane przez niego mogą mówić: To z drugą stroną jest coś nie tak, to ona narzeka na ideał, to ona wymaga pomocy.