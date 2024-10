Jak przyspieszyć suszenie ubrań? Ekspertka zdradza swoje triki

Suszenie ubrań na świeżym powietrzu ma wiele zalet. Ubrania pachną świeżością, a także szybciej schną. Jednak kiedy wkraczamy w jesień, zwykle suszarki rozstawiamy w domu. Na całe szczęście istnieją metody na to, aby ubrania wyschły szybciej i w mieszkaniu. Jak się za to zabrać? Kilkoma sprawdzonymi sposobami podzieliła się z redakcją "Dzień Dobry TVN" architekt porządku Agnieszka Witkowska.

To jednak niejedyna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy pielęgnacji ubrań. Do szybszego wyschnięcia przysłużą się również wysokie obroty przy odwirowywaniu wody w pralce, a także nieprzepełnianie bębna - zbyt słabe wirowanie lub przeładowanie pralki to wg ekspertki częste błędy. W pierwszej godzinie suszenia dobrze jest otworzyć okno.