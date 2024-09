Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Pralka nie dopiera ubrań? Zajrzyj do komory, a dowiesz się, jaki jest problem

Każdy z nas zna to uczucie – wyjmujesz pranie z pralki, a na ubraniach nadal widoczne są plamy, a nieprzyjemny zapach jest od razu wyczuwalny. Jeśli pralka zawodzi, istnieje kilka kluczowych przyczyn, na które warto zwrócić uwagę, a następnie zastosować proste rozwiązania likwidujące problem.

Jednym z głównych powodów, dla których pralka nie dopiera ubrań, jest jej niedostateczne czyszczenie. Brzydki zapach, który wydobywa się z bębna, często wskazuje na pleśń rozwijającą się w trudno dostępnych miejscach, takich jak uszczelka czy komora na detergenty.

Jeśli zalega w niej proszek lub zaschnięty płyn, oznacza to, że ciśnienie w pralce jest zbyt niskie, by spłukać produkty czyszczące do bębna. Powód? Zatkany filtr. Koniecznie sprawdź jego stan w pierwszej kolejności.

Jak skutecznie wyczyścić pralkę?

Aby uniknąć wszelkich problemów, regularne czyszczenie pralki jest kluczowe. Możesz skorzystać z produktów dostępnych w każdej kuchni – soda oczyszczona i ocet świetnie sprawdzą się jako środki czyszczące. Wsyp pół szklanki sody do komory na proszek i wlej pół szklanki octu do komory na płyn do płukania, a następnie uruchom pranie o najwyższej temperaturze. Zabieg warto powtarzać raz w miesiącu.

Jeżeli z twojej pralki nadal wydobywają się przykre zapachy, spróbuj użyć olejku herbacianego lub cytrynowego, który eliminuje bakterie i pozostawia wnętrze urządzenia świeże. Dodaj 30 kropel olejku do komory na płyn do płukania przed każdym cyklem prania.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nieodpowiednie detergenty i ich nadmiar

Innym powodem słabej jakości prania mogą być nieodpowiednie detergenty lub ich niewłaściwe dawkowanie. Stosowanie zbyt małej ilości proszku, ale również nadmiar detergentów może prowadzić do problemów z praniem. Dostosowanie odpowiedniej ilości detergentu do rodzaju zabrudzeń oraz twardości wody jest niezbędne, aby uzyskać zadowalający efekt.

Jeśli regularnie spotykasz się z problemem niedopranego prania, sięgnij po produkty, które wzmacniają działanie detergentów. Na przykład, wsypanie do trzeciej komory pralki (jeśli posiada taką funkcję) 80 g sody oczyszczonej może znacząco poprawić efektywność prania. Soda oczyszczona działa wybielająco, a także pochłania nieprzyjemne zapachy, co czyni ją idealnym dodatkiem do prania.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Wszechmocne © WP

Konserwacja i dbanie o stan techniczny pralki

Kolejnym aspektem, który wpływa na skuteczność prania, jest konserwacja techniczna pralki. Regularne sprawdzanie i czyszczenie filtrów, komory na detergenty, a także kontrola stanu uszczelek zabezpieczy przed gromadzeniem się osadów oraz kamienia. Nadmiar kamienia w urządzeniu może powodować, że pralka nie będzie w stanie skutecznie prać ubrań.

W skrócie: regularne czyszczenie pralki przy użyciu dostępnych w domu produktów, dostosowanie właściwej ilości detergentów oraz dbanie o stan techniczny urządzenia, sprawią, że twoje pranie będzie czyste, pachnące i zawsze świeże.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!