Jak przywrócić skórze równowagę po zimie?

Naturalna formuła kremu skrywa kwas hialuronowy, nienasycone kwasy tłuszczowe - niezbędne do syntezy ceramidów oraz solidną dawkę witamin, w tym mnóstwo witaminy C, a także mix olejów: z awokado, kukui, z czarnej porzeczki, abisyńskiego, z orzechów babassu, betainy oraz ekstraktu ze śliwki kakadu, ekstraktu z aceroli, i z guarany, który skutecznie zadba o kondycje skóry. Dzięki aktywnym składnikom, ten wegański kosmetyk pobudza regenerację skóry, głęboko nawilża, poprawia elastyczność i ujędrnia skórę, nadając jej zdrowy, promienny wygląd. Efekt glow to również zasługa zawartej w kremie naturalnej perły.