Jak skutecznie chronić się przed słońcem? Te kosmetyki z filtrem przetestowałyśmy na własnej skórze

– Z kremami do twarzy z wysokim filtrem mam zazwyczaj jeden problem: są tłuste i zostawiają nieprzyjemną, białą warstwę na twarzy. Podczas kąpieli słonecznych na plaży mi to nie przeszkadza, ale na co dzień – odpada. Pod tym względem krem marki UltraViolette mnie zaskoczył: preparat ma lekką konsystencję i szybko się wchłania, dzięki czemu sprawdza się również pod makijażem w letnie miesiące. Jak zapewnia producent – nadaje się do skóry normalnej i mieszanej ze skłonnością do trądziku. Plusem dla niektórych może okazać się bezzapachowa formuła, ja osobiście lubię, kiedy kosmetyk też ładnie pachnie – dodaje Wiktoria Jakubowska-Karbowniczek.