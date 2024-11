Nasyp w ogrodzie. Szczury uciekną jak najdalej

Walka z tymi sprytnymi gryzoniami nie jest łatwa, gdyż szczury są wysoce odporne na zmieniające się warunki i mają dobrze rozwinięty instynkt przetrwania. Jak więc zadbać o to, by omijały nasz ogród szerokim łukiem? Przedstawiamy dwa sprawdzone, naturalne sposoby, które pomogą skutecznie odstraszyć szczury i ochronić naszą przestrzeń.

Szczury poszukują schronienia oraz łatwego dostępu do jedzenia, a ogrody nierzadko dostarczają im obu tych potrzeb. Porośnięte krzewy, gęsta roślinność, stosy kompostu czy nieopróżnione pojemniki na śmieci to miejsca, które przyciągają te gryzonie.

Jednym z prostych i skutecznych sposobów na odstraszenie szczurów jest wykorzystanie popiołu drzewnego, np. z kominka lub ogniska. Popiół działa na gryzonie drażniąco, zarówno na ich skórę, jak i drogi oddechowe, co sprawia, że niechętnie przebywają w jego otoczeniu. Aby zastosować tę metodę:

Innym skutecznym sposobem jest wykorzystanie gałązek roślin, które wydzielają zapachy odstraszające gryzonie. Szczury wykazują szczególną niechęć do pędów takich roślin, jak tuja, cis czy czarny bez. Wykorzystując tę metodę:

