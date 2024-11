Rozpyl na trawniku. Wyrastający mech przestanie być problemem

Mech jest częstym gościem na trawnikach, które nie są perfekcyjnie zadbane. Wyrasta na zbitym i zacienionym podłożu , co sprzyja jego rozwojowi kosztem trawy. Również kwaśna gleba oraz nadmierna wilgoć pomagają w pojawieniu się mchu na trawniku. Często wyrasta tam, gdzie jest słaby drenaż, a gleba nie dostaje wystarczającej ilości składników odżywczych.

Każdy ogrodnik wie, że piękna, zielona trawa wymaga właściwej pielęgnacji już od wczesnej wiosny aż po późną jesień. Aeracja oraz wertykulacja to podstawowe zabiegi, które pomagają rozluźnić darń, poprawiając tym samym jej przepuszczalność. Poprzez odpowiednie nakłuwanie gleby doskonale wzmacniamy korzenie trawnika.

Walka z mchem nie musi polegać na użyciu chemicznych preparatów. Warto wypróbować trik z sodą czyszczoną , która kosztuje nie więcej niż dwa złote. W pierwszej kolejności należy wygrabić mech z trawnika. Dla dokładnego efektu warto robić to pod różnymi kątami. Następnym krokiem jest przygotowanie roztworu – dwa litry wody wymieszać z połową opakowania sody. Gotową mieszankę przelewamy do butelki ze spryskiwaczem i obszernie zraszamy cały trawnik. Ta metoda sprawi, że ryzyko odrośnięcia mchu będzie znacznie mniejsze.

