Jak stylizować białą sukienkę? 5 modnych propozycji na lato Elegancka mała-biała, koronkowa kreacja boho, minimalistyczna, lniana szmizjerka albo efektowna maxi – biała sukienka to must have na lato. Jak ją nosić, by było oryginalnie i stylowo? Sprawdź 5 modnych stylizacji z białą sukienką w roli głównej! Białe sukienki na lato – te modele królują w trendach Pięknie podkreślają opaleniznę, rozświetlają cerę i pasują do każdego typu urody. Uwielbiamy je, bo sprawiają, że wyglądamy świeżo, młodo i kobieco. Białe sukienki to klasyka, która od lat dominuje w letnich trendach. Zmieniają się jedynie fasony białych kreacji, które lansują projektanci i popularne modowe marki. Na jakie kroje warto postawić w tym sezonie? Strzałem w dziesiątkę będą zwiewne, lniane sukienki w bieli, jak z pokazu Diora, ale też etniczne boho-tuniki rodem z wybiegu Etro czy Chloe. Bottega Veneta udowadnia, że elegancka biała szmizjerka może być dobrą bazą stylizacji do biura. A u Alexandra McQueena pojawiły się stylowe maxi w wiktoriańskim stylu, tym razem w bieli z czarnymi dodatkami. Podobne modele znajdziemy w aktualnych kolekcjach sieciówek i sklepów internetowych. Jak je stylizować? Z czym nosić białe sukienki? Stylizacje na różne okazje W eleganckich zestawach z butami na obcasie, w outfitach na luzie – z trampkami lub płaskimi sandałami. Biała sukienka jest dobrą podstawą stylizacji, ale charakteru nabiera dopiero w towarzystwie odpowiednio dobranych dodatków. Szukasz pomysłów na to, z czym ją zestawić? Oto 5 sprawdzonych propozycji! Mała-biała – jak nosić białą sukienkę ołówkową? Maksymalnie prosta, dopasowana biała sukienka podkreśli sylwetkę i sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i przy wyjątkowej okazji. Taką kreację możesz połączyć z klasycznymi szpilkami nude, minimalistyczną kopertówką do ręki i efektowną, dużą złotą biżuterią. Taki świeży look perfekcyjnie sprawdzi się na letniej imprezie, ale białą sukienkę ołówkową możesz wykorzystać też w codziennych, casualowych stylizacjach. Wystarczy, że szpilki zamienisz na sandały lub klapki na słupku, a kopertówkę na stylowy kuferek do ręki. Biała sukienka boho – koronka + naturalne materiały Zwiewne koronki, chwosty, frędzle, luźne, oversizowe kroje – białe sukienki boho to 100% letniego szyku. Modele uszyte z lnu i bawełny najlepiej komponują się z dodatkami z naturalnych tworzyw. Dobrze sprawdzą się tu płaskie sandały ze sznurka, torebka-koszyk z rafii lub wikliny czy słomkowy kapelusz. Biała sukienka szmizjerka w stylizacji do biura Najgorętszy trend sezonu? Białe, przeskalowane sukienki szmizjerki, które wiodą prym wśród influencerek i redaktorek mody. Takie koszulowe kreacje oversize będą ciekawą alternatywą dla klasycznych damskich garniturów i zestawów z ołówkową spódnicą, szczególnie w upalny dzień. Ale z czym je łączyć? Do białej szmizjerki dodaj parę modnych klapek na słupku oraz torebkę do ręki z miękkiej skóry. Minimalistycznie, nowocześnie i z klasą. Biała sukienka na sportowo – wygodny, świeży look Wolisz wygodne, streetwearowe stylizacje? Białą sukienkę noś do… białych trampek! W takim zestawieniu najlepiej odnajdą się proste białe kreacje mini, które pasują do sportowo-casualowej, codziennej stylistyki. Całość podkreślą z kolei dodatki: jeansowa kurtka, stylowe okulary przeciwsłoneczne, torebka nerka lub plecak oraz minimalistyczny zegarek na skórzanym pasku. Ciekawą opcją będzie też połączenie białej sukienki ze sportowymi sandałami. Modele na platformie królują w aktualnych trendach. Koktajlowa biała sukienka – stylizacja na letnią imprezę Jak wykorzystać białą sukienkę w stylizacji na coctail party? Wystarczy postawić na odpowiedni fason kreacji, np. dopasowaną sukienkę z koronki czy sukienkę-marynarkę w stylu lat 80. Do tego typu modeli idealnie pasować będą szpilki w mocnym kolorze, np. fuksji, fiolecie czy żółci. Szyku doda tu efektowna biżuteria, najlepiej długie wiszące kolczyki oraz prosta, czarna kopertówka – do ręki lub na łańcuszku.