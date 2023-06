Jak szybko zarobić, czyli sprzedaż rzeczy używanych przez internet

Ile można zarobić na sprzedaży rzeczy używanych online?

Wszystko zależy od tego, ile przedmiotów masz do sprzedania oraz jaki jest ich stan i rynkowa wartość – pamiętaj jednak, że jeśli zależy Ci na czasie, to warto wycenić od razu kilka przedmiotów, im więcej, tym większą masz szansę na to, że szybko zarobisz na sprzedaży! Jeśli sprzedajesz np. stosunkowo nową elektronikę w dobrym stanie, to jesteś w stanie zarobić nawet do kilku tysięcy złotych w szybkim czasie.