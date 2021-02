WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 3 świadkowieweseleślub Olga Dyrda Dzisiaj, 13-02-2021 00:02 Jak wybrać świadków na ślub i wesele? Bez świadków nie byłoby ślubu. Na gruncie powszechnie obowiązującego prawa, by małżeństwo było uznane za ważne, swoje podpisy pod aktem muszą złożyć świadkowie. Chociaż zdarza się, że ktoś na świadków bierze przypadkowe osoby spotkane na ulicy, najczęściej wybór ten jest dla Młodych ważnym momentem w planowaniu wesela. Share Źródło: Getty Images Świadkowie mają też obowiązki podczas przygotowań i w czasie samego przyjęcia, znacznie wybiegające poza złożenie podpisu, dlatego trzeba przemyśleć kogo obsadzić w tej roli. Warto także zastanowić się, jakie wyznaczyć im zadania, by pomoc sobie w organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest ślub i wesele. Kogo wybrać na świadka? Najbardziej powszechne jest wybieranie na świadka rodzeństwa lub kuzynostwa. Coraz częściej Młodzi decydują się też obsadzić w roli świadków swoich przyjaciół. Tradycja tradycją, ale podejmując decyzję, należy także kierować się praktycznością i zastanowić się kto będzie w stanie nam bardziej pomóc podczas organizacji wesela i czyje rady cenimy. Przyjęło się, że świadkiem Panny Młodej jest kobieta, a Pana Młodego mężczyzna, ale wcale nie musi tak być. Płeć świadków nie ma znaczenia, tak samo świadkami może być dwóch mężczyzn czy dwie kobiety i pod kątem prawnym takie rozwiązanie jest jak najbardziej dopuszczalne. Czasami jednak niektórzy księża, jeśli planujemy ślub kościelny lub konkordatowy, mogą kręcić nosem na taki układ, dlatego warto wcześniej sprawdzić z duchownym, czy taki wybór mu odpowiada. Trzeba też wiedzieć, że świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jak i kiedy poprosić o świadkowanie? Obecnie na rynku mamy wiele alternatywnych sposobów na zapytanie kogoś o zostanie świadkiem. Można oczywiście zostać przy klasycznym pytaniu wprost, ale dużo osób uważa, że taka propozycja wymaga specjalnej oprawy. Dlatego mamy przeróżne pudełeczka, z których wyskakuje pytanie: "czy zostaniesz moją świadkową"”, butelki dobrego alkoholu ze specjalnymi etykietami lub elementy biżuterii, które dają do zrozumienia, z jakiej okazji są darowane. Wybór jest naprawdę duży i można wybrać coś z już dostępnej oferty, albo samemu stworzyć niebanalny prezent i obdarować swoją przyszłą świadkową lub świadka czymś dzięki czemu, jeszcze lepiej zapamięta ten moment. Świadków dobrze włączyć w przygotowania już na wczesnym etapie planowania wesela. Dlatego optymalny czas na zadanie tego pytania to ok. 8 - 12 miesięcy przed ślubem. Obowiązki świadków Bycie świadkiem to na pewno zaszczytna rola, lecz zwyczajowo wiąże się także z wieloma obowiązkami. Oprócz oczywistego złożenia podpisu na dokumentach potwierdzających zawarcie małżeństwa oraz pomocy w szeroko pojętej organizacji ślubu, świadkowie powinni zająć się też innymi kwestiami. Jedną z nich jest na przykład pomoc w wyborze stroju ślubnego i towarzyszenie Młodym podczas przymiarek. Inną ważną dla wielu osób kwestią, jest zorganizowanie przez świadków wieczoru panieńskiego lub kawalerskiego. Podczas samej ceremonii oczekuje się od świadków, że będą dbać o nienaganny wygląd Młodych, robić drobne poprawki jak dbanie o ułożenie welonu, trenu czy muchy. Po oficjalnej części mają za zadanie zbierać od gości prezenty i koperty, a później zająć się ich bezpiecznym transportem i umieszczeniem w odpowiednim miejscu. Podczas wesela również oczekuje się od świadków, że będą czuwać zarówno nad wizerunkiem Młodych jak i nad atmosferą przyjęcia. Zwyczajowo to oni wznoszą toasty i donoszą alkohol, chociaż w dzisiejszych czasach tę drugą funkcję przejmuje raczej obsługa obiektu. W kryzysowych sytuacjach to świadkowie powinni reagować jako pierwsi i nieść pomoc Młodym w każdym możliwym aspekcie. Przywileje świadków Przywilejem świadków jest niewątpliwie to, że podczas całej uroczystości są blisko Państwa Młodych i im towarzyszą. Podczas przyjęcia siedzą blisko Młodych, najczęściej przy tym samym stole. Można więc powiedzieć, że ogrzewają się w blasku ich świateł. Mimo że ostatecznie wszelkie decyzje należą do Narzeczonych (lub czasem ich rodziców), świadkowie mają często wpływ na kształt lub przebieg wesela, ponieważ są bardziej niż inni zaangażowani w jego organizację. Takie okazanie zaufania przez Młodych to ogromne wyróżnienie, z którego wiele osób jest po prostu dumnych. Olga Dyrda – nazywana Panią od Ślubu. Od lat pomaga Parom w ślubnych przygotowaniach, organizując i koordynując ich przyjęcia. Potrafi wyczarować coś z niczego, nie ma dla niej przeszkód nie do przeskoczenia. Uczy o tym jak zostać wedding plannerem i jak prowadzić ślubny biznes. Olga Dyrda – nazywana Panią od Ślubu. Od lat pomaga Parom w ślubnych przygotowaniach, organizując i koordynując ich przyjęcia. Potrafi wyczarować coś z niczego, nie ma dla niej przeszkód nie do przeskoczenia. Uczy o tym jak zostać wedding plannerem i jak prowadzić ślubny biznes. Mama dwójki dzieci, żona wspaniałego męża. Pani od Ślubu Źródło: Pani od Ślubu , Fot: Pani od Ślubu