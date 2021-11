Jak wybrać wygodną i jednocześnie stylową bieliznę damską? Porady stylistki

Równie ważne co sam materiał jest wykończenie bielizny. Dekoracyjne wiązania, koronki i kokardki na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo atrakcyjnie, jednak w praktyce mogą się okazać nie do zniesienia w kontakcie ze skórą. Jeśli wybierasz eleganckie i wytworne komplety bielizny, sprawdź, czy dodatkowe naszycia i dekoracje nie będą ocierać i przeszkadzać w trakcie noszenia. Przy okazji zwróć uwagę na szwy i zakończenia. Najbardziej niewygodna bielizna to ta na sztywnej i nierozciągliwej gumce czy tasiemce, która wbija się w skórę, powodując dyskomfort.