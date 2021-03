Jak wygląda i czym się zajmuje przyjaciółka ''Ani z Zielonego Wzgórza''? Zobaczcie…

Ciemnowłosa przyjaciółka Ani była jej powierniczką i towarzyszką zabaw. W rolę Diany w latach 80. wcieliła się Schuyler Grant, która zagrała w trzech częściach filmów o przygodach z Zielonego Wzgórza. Później Schuyler zagrała w jeszcze kilku innych produkcjach, jednak były to role epizodyczne i drugoplanowe i nie przyniosły jej już ani sławy, ani sukcesów.

Czym dziś zajmuje się filmowa Diana?

- Nie ma lepszego sposobu na wyjście z ciemności minionego roku niż epicka przygoda z surfowaniem i jogą na półwyspie Osa - napisała Schuyler i dodała, że to jej pierwszy duży wypad po kwarantannie.

Po przygodzie z filmową trylogią o „Anii z Zielonego Wzgórza” Schuyler Grant ukończyła Columbia University. Na uczelni poznała swojego męża, z którym jest do dziś. Małżeństwo doczekało się trzech córek, a wszystkie tak samo jak ich mama, kochają jogę.

Niezwykłe korzenie Schuyler Grant

Odtwórczyni Diany pochodzi z niezwykłej rodziny. Jej ojciec jest popularnym historykiem Connecticut, a prababką była sufrażystką Katharine Martha Houghton Hepburn, która wspólnie z Margarte Sanger wpłynęła na dzieje Amerykańskiej Ligi Kontroli Rodzin. Z kolei cioteczną prababką Schuyler była znana na całym świecie Katherine Hepburn, a drugą jej ciotką jest Katherine Houghton znana z roli Kanny, Katary i babci Sokki z filmu ''The Last Airbender''.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!