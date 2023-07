Jak zadbać o skórę dojrzałą? O pielęgnacji z linią Diamentowy Lifting 3D od Lirene

Co zrobić, by opóźnić oznaki starzenia? Zmiana złych nawyków może być konieczna, ale w połączeniu z prawidłową pielęgnacją prowadzi do sukcesu. Odpowiedzią na szczególne potrzeby cery dojrzałej jest seria produktów Diamentowy Lifting 3D, opracowana przez ekspertki Laboratorium Naukowego Lirene. Kosmetyki inspirowane zabiegiem liftingu wolumetrycznego – redukują zmarszczki, poprawiają elastyczność skóry i przywracają jej młody wygląd. Co umożliwia osiągnięcie takich efektów?