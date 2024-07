Jak zapewnić sobie spokój na wakacjach? Połowa Polaków z tego nie korzysta

Mając przed sobą dłuższy wyjazd, na pewno chcesz się do niego dobrze przygotować. Robisz listę rzeczy do spakowania. Zastanawiasz się nad sytuacjami, które mogą cię spotkać podczas podróży, kompletujesz potrzebne leki czy apteczkę. Ale czy bierzesz pod uwagę także to, co podczas twojej nieobecności może stać się z twoim domem? O niego także warto się zatroszczyć. Pomyśl o odpowiednim ubezpieczeniu. Pomoże ci ono uporać się ze skutkami różnych niespodziewanych zdarzeń podczas twojego wyjazdu.