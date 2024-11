Jak znaleźć idealny prezent dla mężczyzny?

Zastanawialiście się czasem, co sprawia większe szczęście: obdarowywanie czy otrzymywanie prezentów? Wbrew pozorom wcale nie to drugie. W psychologii ten stan, gdy wręczamy bliskiej osobie upominek, nazywany jest efektem "warm-glow", czyli tzw. błogiego ciepła. Według eksperymentu przeprowadzonego kilka lat temu przez Philippe’a Toblera i Ernsta Fehra z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Zurychu akt szczodrości nie pozostaje obojętny dla ludzkiego mózgu. Dając prezent, uruchamiamy w naszej głowie specyficzną komunikację, która wzmaga produkcję neuroprzekaźników odpowiedzialnych za odczuwanie szczęścia.

Jak to działa? Podczas badania uczeni wręczyli uczestnikom określoną kwotę, a następnie podzielili ich na dwie grupy. Pierwsza mogła zachować pieniądze dla siebie, a druga miała się nimi podzielić – samemu decydując, ile komu podaruje. Okazało się, że badani z drugiej grupy mieli znacznie wyższe poczucie szczęścia niż uczestnicy, którzy zatrzymali pieniądze w swojej kieszeni. Co istotne, poziom jego odczuwania nie był zależny od wysokości kwoty. Jak podkreślili Tobler i Fehr, już sam zamiar obdarowania kogoś wyzwala w nas uczucie szczęścia.

Sprawienie prezentów mężczyznom to jednak wyższy poziom obdarowywania. Jak bowiem zaskoczyć męża, partnera, brata czy tatę, który zwykł mawiać, że "wszystko ma". Z jednej strony faceci preferują praktyczne upominki, z których będą mogli korzystać na co dzień, a z drugiej – jak radzą eksperci – największa sztuka to znalezienie takiego prezentu, którego mężczyzna prawdopodobnie nie kupiłby sobie sam. I co teraz? Teraz na szczęście z pomocą przychodzi Allegro.

