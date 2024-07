Jak często uprawiać seks? Urolożka nie ma wątpliwości

Dr Rena Malik, znana lekarka i ekspertka w dziedzinie urologii, postanowiła podzielić się swoją wiedzą na temat "norm seksualnych" w związkach. W podcaście "Diary of A CEO" specjalistka odniosła się do często zadawanego przez pary pytania: jak często powinniśmy uprawiać seks? Jej wypowiedź rzuca nowe światło na ten delikatny temat.

Lekarka przytoczyła wyniki badań, z których wynika, że osoby będące w związkach partnerskich w przeważającej części uprawiają seks średnio raz w tygodniu. Co w takim razie zaleca parom?

Zamiast koncentrować się na liczbach, urolożka zachęciła do skupienia się na jakości i satysfakcji obojga partnerów. W podcaście lekarka omówiła czynniki wpływające na życie seksualne par oraz podała wskazówki, jak utrzymać zdrowe i satysfakcjonujące relacje intymne.

Dr Malik zwróciła uwagę, że seks oraz orgazmy przynoszą wiele korzyści i to właśnie na nich należy się skupić. Dzięki zbliżeniom stajemy się bardziej zrelaksowani, lepiej zasypiamy, a także stajemy się mniej poirytowani.

Zaleciła, aby być wyrozumiałym dla siebie i partnera i skupiać się na dążeniu do udanego życia łóżkowego, które może być rzadsze, ale bardziej jakościowe.

