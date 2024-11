Jaki sweter kupić na jesień i zimę? Jolanta Kwaśniewska trafiła w dziesiątkę

Pierwsze skrzypce zagrał tutaj sweter z golfem, który idealnie wpisuje się w biurowy dress code. Ważny jest nie fason, a odcień swetra. Ten nawiązuje do koloru płytki gresowej z charakterystyczną teksturą. Większość kobiet nie wyobraża sobie jesiennej szafy bez swetra. Jest uniwersalny, więc pasuje do wszystkiego — sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i w stylizacji na większe wyjście. Zapewni ciepło nawet w chłodniejsze dni.

