Hit dla dojrzałych kobiet. Płaszcz w stylu Jolanty Kwaśniewskiej nie ma sobie równych

Jesień to idealny czas na "romans" z takimi kolorami jak: brąz, zieleń, szarość czy burgund. Przed wyborem odpowiedniego modelu zwróć też uwagę na skład. Szukaj modeli z odpornych na wiatr i deszcz. Prawdziwą perełkę pokazała ostatnio Jolanta Kwaśniewska. To idealny wybór dla dojrzałych kobiet.

Płaszcz w kratę to ten typ okrycia wierzchniego, który potrafi podkręcić każdą stylizację. Ten wyrazisty wzór idealnie współgra ze stonowanymi elementami garderoby. Mimo wszystko jest na tyle uniwersalny, że będzie pasował kobietom w każdym wieku oraz do każdej figury. Wystarczy wybrać ten o odpowiednim kroju, fasonie i długości. Wysokie panie mogą pozwolić sobie na dłuższą wersję, która zakrywa nawet łydki.

Najbardziej pożądanym modelem jest ten oversize, który dodaje miejskiego szyku. Dzięki niemu stworzymy stylizację na każde wyjście. Oversizowy plaszcz w kratę jest świetnym przełamaniem stylów , dlatego będzie pasował nie tylko do sukienek i eleganckich spodni, a także do jeansów, a nawet bluzy czy sneakersów.

Obecnie w kolekcjach sieciówkach znajdziemy modele o większej lub drobniejszej kratce. Takie w neutralnych kolorach, a także tych bardziej intensywnych. "Na prowadzenie wysuwają" się bordo i czekolada , czyli must have w jesiennych stylizacjach.

Jeśli chodzi o materiał, to bez wątpienia najlepszym wyborem będzie wełna. Nie tylko jest dobra jakościowo, przez co posłuży nam na kilka sezonów, ale również zapewni ciepło w chłodne i mroźne dni.

