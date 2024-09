Kozaki "Lewej" to petarda na jesień. Nie ma modniejszych

Jesień to pora roku, gdy zwiewne sukienki i sandały odkładamy na dno szafy, a wyciągamy cieplejsze swetry czy botki. Już teraz warto pomyśleć o odpowiednich butach. Najlepiej sprawdzają się modele wykonane ze skóry naturalnej lub zamszu , które są trwałe i odpowiednie na zmienne warunki pogodowe.

Klasyczne kolory (czerń, beż czy brąz) będą pasować do większości stylizacji i zawsze wyglądać elegancko. W zależności od preferencji możemy wybrać kozaki na płaskim obcasie, co zapewni wygodę na co dzień. Jeśli nie przepadasz za szpilkami, zdecyduj się na kozaki na słupku. Spójrzcie, jak stylizują je polskie gwiazdy.