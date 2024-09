Przyjechała do Gdyni. Ta kurtka to perełka na jesień

Tymczasem na wieczorze filmowym CANAL+ zjawiła się Maria Dębska . Aktorka zwracała na siebie uwagę na ściance. I choć zazwyczaj stawia na komfortową elegancję, to tym razem postanowiła pokazać "pazura" w najmodniejszej kurtce na sezon jesienny .

Stylizacje Marii Dębskiej są zazwyczaj strzałem w dziesiątkę, a ten look nie był wyjątkiem. Aktorka wprowadziła nas w iście jesienny nastrój i zaserwowała inspirację, którą z pewnością wykorzystamy w nadchodzących tygodniach.

Jeśli nie jesteś fanką klasycznych ramonesek czy popularnych ostatnio kurtek motocyklowych, ten model jest zdecydowanie dla ciebie. Jest bardziej szykowny i genialnie wpisze się w garderobę na jesień 2024 . Maria Dębska dorzuciła do tego looku małą torebkę Saint Laurent na złotym łańcuszku.

