Materiał Partnera #ŻYĆLEPIEJ + 4 buty sportowebuty na fitnessadidasyeobuwie.pl 13-01-2020 (14:39) Jakie buty na trening wybrać? Po świętach pozostały już tylko wspomnienia i… nadprogramowe kilogramy, a Ty postanowiłeś, że w nowym roku zaczniesz trenować? W takim razie czas – start! Jedną z najczęściej wybieranych form aktywności fizycznej jest siłownia lub zajęcia fitness. Zanim się na nie wybierzesz, dowiedz się jakie buty na trening wybrać, by ćwiczenia były przyjemne, efektywne i przede wszystkim bezpiecznie. Podziel się (Materiały prasowe) Trening na siłowni, crossfit, a może zajęcia fitness? Do każdej z tych aktywności dedykowany jest inny rodzaj obuwia. Buty na siłownię Chcąc osiągnąć sylwetkę J. Lo lub zbudować masę mięśniową niczym Wiedźmin z serialowej wersji Netflixa? Zdecyduj się na trening siłowy. Wykonując takie ćwiczenia:

• nabierzesz siły;

• spalisz tkankę tłuszczową;

• wyrzeźbisz sylwetkę;

• wzmocnisz serce. Na efekty trzeba jednak poczekać i tu bardzo ważna jest samodyscyplina. Jeśli masz problemy z trzymaniem się postanowień, możesz opłacić karnet z góry na kilka miesięcy. Wówczas zainwestowane pieniądze będą motywować Cię do regularnych ćwiczeń. Warto też zacząć ćwiczyć z kimś doświadczonym – znajomym lub trenerem personalnym. Trenując na siłowni, potrzebne Ci będą specjalistyczne buty. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest sięganie w tym celu po obuwie do biegania. Ich miękka podeszwa nie zapewni Ci stabilnej postawy, będzie sprzyjać odrywaniu się pięt od podłoża, a w najgorszych przypadkach może nawet prowadzić do urazów stawu skokowego. Jakie zatem buty na siłownię wybrać? Sztywne i nieco szersze, w których pięta znajduje się wyżej niż palce. Dzięki wysokiemu podbiciu pozbawisz staw skokowy mobilności, a co za tym idzie, wykonasz poprawny technicznie przysiad np. ze sztangą. Materiały prasowe Podziel się Buty na crossfit Od kilku lat niezwykle popularną aktywnością jest crossfit. Początkowo był to program treningowy kalifornijskiej policji, amerykańskich marines, strażaków czy żołnierzy. Dlaczego warto go uprawiać? Oto kilka zalet: • trening ten angażuje całe ciało;

• jest doskonałym sprzymierzeńcem w gubieniu kilogramów;

• buduje sylwetkę i dobrą kondycję;

• wzmacnia układ oddechowy i krwionośny. Zajęcia odbywają się w grupie, co wpływa na motywację ćwiczących. Podczas treningów wykorzystywane są liny, drążki i wykonuje się wiele różnych ćwiczeń, jeśli więc obawiasz się, że ćwiczenia Cię znudzą, crossfit będzie dla Ciebie idealny. Trening crossfit jest intensywny i wyczerpujący, dlatego zanim zaczniesz trenować, zaopatrz się w parę specjalistycznych butów. Powinny być one wykonane z przewiewnych materiałów, by zapobiec nadmiernemu poceniu się stóp. Muszą być również lekkie i elastyczne. Podobnie jak w przypadku butów na siłownię, dobrze, gdy pięta w stosunku do palców jest nieco uniesiona. Takie ułożenie przełoży się na stabilną pozycję zarówno podczas wyskoków czy biegu, jak i przysiadów. Materiały prasowe Podziel się Buty do crossfitu znajdziesz w ofercie takich marek jak Reebok czy New Balance. Buty na fitness Fitness to jedna z tych aktywności, którą możesz uprawiać zarówno na zajęciach grupowych, jak i w domu. Dzięki regularnym treningom fitness: • pozbędziesz się tkanki tłuszczowej z okolic brzucha i całego ciała;

• poprawisz pracę serca;

• zaobserwujesz wzrost energii. Niezależnie jednak, czy wybierasz się na jogę, aerobik czy zumbę, potrzebne Ci będą specjalistyczne buty do fitnessu. Ich najważniejszym elementem jest przyczepna podeszwa z solidnym bieżnikiem. Dlaczego to takie istotne? Śliska podłoga na sali treningowej bądź w domu, sprzyja poślizgnięciom, a w rezultacie kontuzjom. Podeszwa butów nie powinna być przy tym ani zbyt miękka, ani zbyt gruba. W przeciwnym wypadku nie zapewni odpowiedniej równowagi np. podczas podnoszenia ciężarków. Trening fitness może obciążać stawy, dlatego wybierając obuwie, w którym będziesz ćwiczyć, zwróć uwagę, czy posiada wbudowaną poduszeczkę żelową bądź powietrzną, dzięki której zadbasz o odpowiednią amortyzację. Popularną technologią stosowaną w butach na fitness jest tzw. punkt obrotowy. Dzięki niemu przysiady czy obroty, wykonasz swobodniej, nie tracąc przy tym przyczepności. Materiały prasowe Podziel się Bardzo duży wybór butów do treningu od popularnych marek znajdziesz tutaj. Powodzenia!