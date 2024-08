Te drzewa wytniesz bez zezwolenia. Krótka lista

Wycięcie drzewa bez wymaganej zgody może prowadzić do zmian w strukturze terenu oraz składu chemicznego gleby, co znacząco wpływa na lokalny ekosystem. Dodatkowo niektóre drzewa są zapisane w planie przestrzennym terenu.

Jeśli planujesz wycięcie drzewa na swojej działce, musisz najpierw zdobyć odpowiednie pozwolenie. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy, co można zrobić osobiście lub przez internet. Procedura trwa zazwyczaj od 7 do 14 dni. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku zmierz obwód pnia i określ wiek drzewa – są to niezbędne dane do złożenia dokumentu.