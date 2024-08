To nie jest pająk. Uważaj, żeby przypadkiem nie nadepnąć

Ma osiem nóg i przypomina pająka, choć w rzeczywistości nim nie jest. Ludzie często mylą go, dlatego Lasy Państwowe za pośrednictwem Facebooka postanowiły przybliżyć sylwetkę kosarza, który jest mało znanym stawonogiem.

Można go spotkać w garażach, lasach, na łąkach czy ścianach domów. Jego podobieństwo do pająków sprawia, że często jest z nimi mylony. W rzeczywistości kosarz nim nie jest i, co ważne, nie stanowi zagrożenia dla ludzi.