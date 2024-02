Jakie rośliny odstraszają kleszcze? Posadź w ogrodzie już teraz

W Polsce sezon na kleszcze trwa niemal cały rok. Niebezpieczne pajęczaki pasożytujace na ludziach i zwierzętach budzą się do życia w okolicach marca (a często o wiele wcześniej) i są aktywne do późnej jesieni albo i dłużej. Sprzyja im ocieplenie klimatu, ponieważ obecnie przypadki pokąsania przez kleszcze są notowane nawet zimą: w grudniu czy styczniu. Kiedyś te pajęczaki można było spotkać tylko w lesie, teraz pojawiają się w parkach i przydomowych ogródkach. Jak z nimi walczyć?

Jeśli dostrzeżemy na sobie kleszcza, musimy usunąć go jak najszybciej i bardzo ostrożnie. Robimy to wyłącznie w sposób mechaniczny, za pomocą szczypców lub tzw. kleszczołapek, które są dostępne w aptekach. Kleszcze wyciągamy w całości jednym silnym, zdecydowanym ruchem.

Znana ze swoich właściwości odstraszających owady i pajęczaki jest np. kocimiętka, która jednocześnie stanowi wabik na koty, więc może je przyciągać. Kleszcze odstrasza również wrotycz, tatarak (zawiera azaron, składnik wielu preparatów na kleszcze), cebula i chrzan. Bardzo skuteczny jest też wywar z gałązek czeremchy, który możemy wykorzystać do oprysku. Wystarczy je rozdrobnić, wrzucić do garnka z zimną wodą i gotować ok. 30 min. Po ostudzeniu przelewamy wywar do konewki lub spryskiwacza i stosujemy w ogrodzie. Łatwo dostępne i tanie wywary z czeremchy, clematisa czy cebuli to znakomity zamiennik gotowych preparatów.