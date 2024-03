Jakub Kuroń tak robi żurek. Dodaje sekretny składnik, który u innych często ląduje w koszu

Pokrój ostudzoną kiełbasę na plastry lub półplastry według upodobań. Do gotującego się wywaru dodaj składniki z patelni oraz pokrojone w mniejsze części ziemniaki. Po ok. 15 minutach, gdy zmiękną, dodaj 300 ml zakwasu na żur, z możliwością dodania większej ilości, jeśli zupa nie będzie wystarczająco kwaśna. Dodaj chrzan i śmietankę. Podgrzej żurek, aż lekko się zagotuje, ale nie doprowadzaj go do wrzenia. Serwuj z jajem ugotowanym na twardo. Smacznego!