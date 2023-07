Janowscy pozbyli się stalkerki. Sąd podjął ważną decyzję

W końcu stalkerka została aresztowana, a koszmar Janowskich się skończył. Teraz Robert Janowski ujawnił w rozmowie z "Życiem na gorąco", co się dzieje z kobietą. Wspomniał o ważnej decyzji sądu, która ich ucieszyła. - Kobieta ta wnioskowała o nadzór elektroniczny na czas trwania sprawy, ale na szczęście ten wniosek został przez sąd odrzucony. Dla nas to bardzo ważne, bo świadczy o zrozumieniu przez sąd naszych problemów i niebezpieczeństwa, jakie nam groziło z jej strony. Aktualnie stalkerka jest w trakcie diagnostyki psychiatrycznej. Od wyników badań będzie zależeć, czy pozostanie w zakładzie karnym czy też trafi na leczenie do specjalistycznej placówki - powiedział w rozmowie z tygodnikiem.