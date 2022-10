Polka z Wigan padła ofiarą stalkingu. Prześladowca miał się w niej "szaleńczo zakochać"

- Każdy ma prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, żeby nie groziła mu krzywda, a on mi to odebrał. Nie jeżdżę samochodem, więc zmieniałam trasę, korzystałam ze skrótów i bocznych dróg, ale on mnie odnajdował i przyglądał mi się ze swojego samochodu. (...) Stał przed moim domem i wpatrywał się we mnie oraz zaglądał do okna mojej sypialni. Czułam, że próbuje podglądnąć, jak się ubieram - powiedziała także Śmiałek w sądzie.