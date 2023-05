Janusz Walczuk ambasadorem Converse

- Od początku mojej muzycznej działalności staram się znaleźć swój własny kierunek. Nie być po prostu popularnym artystą dla wszystkich. Te poszukiwania często prowadzą mnie w nieoczekiwane kierunki, ale nie każde są zakończone sukcesem. Cały czas zdobywam nowe doświadczenia, wyciągam lekcje z porażek i nie boję się do nich przyznać. Do tego staram się zachęcić moich odbiorców - do podejmowania ryzyka i szukania własnej drogi. Converse wzbudził moje zaufanie odwagą, niezależnością, inkluzywnością i aktywnym wspieraniem młodych twórców - patrząc na społeczność All Stars widzę osoby na początku kariery - w miejscu, w którym sam się niegdyś znajdowałem. I super, że ktoś daje im pole do wyrażania siebie - mówi Janusz Walczuk.