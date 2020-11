Jarmarki bożonarodzeniowe 2020 - w których miastach się odbędą ?

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku 2020

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku w 2020 roku przenosi się do Internetu. Z powodu pandemii koronawirusa impreza odbędzie się online. W Wirtualnym Jarmarku czekają wystawcy z dekoracjami, prezentami i smakołykami oraz przeróżne. Wystarczy wejść na stronę bozonarodzeniowy.gda.pl, by poczuć świąteczny klimat. Jednak to, że impreza przeniosła się do sieci nie oznacza, że w samym Gdańsku zabraknie ducha świąt. Namiastką jarmarku bożonarodzeniowego będą ozdoby i Gdański Szlak Kulinarny, który wystartuje 4 grudnia. Na Głównym Mieście, na odwiedzających będzie czekało 25 gdańskich restauratorów - "w czasie spaceru dostępna będzie gastronomia na wynos - w aurze świątecznych zapachów i smaków!" – informują organizatorzy. 5 grudnia na placu Kobzdeja, w Parku Oliwskim i Parku Reagana rozbłysną świąteczne iluminacje.