Jasne spodnie na wiosnę. Które wybrać, jak nosić, czego unikać? Biel i inne jasne kolory dodają szyku i elegancji, a także wnoszą do naszej garderoby powiew wiosennej lekkości. Idealne na najbliższy czas jasne spodnie mają zarówno swoje fanki, jak i grono sceptyków, jednak umiejętnie dobrane stworzą wiele stylizacji, w których poczujesz się pięknie. Pastelowe stylizacje sprawdzą się, kiedy przyjdą cieplejsze dni (iStock.com) Modnie w jasnych spodniach Klasyczne cygaretki do eleganckiej bluzki, białe rurki do zwiewnych tunik i koszul oraz pastelowy total look – to trzy proste sposoby na spodnie w jasnych kolorach. Latem sięgaj śmiało po np. jasne kuloty. Świetna inspiracja to także biały lub pastelowy garnitur damski, który może stać się bazą do dziesiątek ciekawych stylizacji. Bardzo jasne spodnie ze względów praktycznych nosimy nieco rzadziej – zwłaszcza zimą, kiedy ryzyko zachlapania np. błotem jest większe niż zwykle. Wystarczy usiąść w nieodpowiednim miejscu i zabrudzenie gotowe. Z drugiej strony prezentują się bardzo efektownie, są idealne na lato i przypominają nam trendy z lat 90. kiedy białe rurki były prawdziwym hitem. Pamiętajmy, aby fasony "na luzie" nosić po godzinach, a eleganckie o luźniejszej nogawce na większe okazje. Jasne, szykowne spodnie przypadną do gustu kobietom noszącym się elegancko i sprawdzą w czasie półformalnych okazji, w strojach w stylu tzw. semi casual. Nie tylko dla kobiet z figurą nastolatki Warto łączyć białe lub beżowe spodnie z jasną bluzką, szpilkami i marynarką o dłuższym kroju w nieco ciemniejszym kolorze (taka stylizacja wysmukla). Kobiety o sylwetce gruszki mogą sięgnąć po jasne spodnie z szerszymi nogawkami, gdyż te opadają w linii prostej w dół, dzięki czemu biodra nie wydają się aż tak wydatne. Pod takim fasonem łatwiej też ukryć obcasy i koturny, co dodatkowo wydłuży nogi. Sylwetka w kształcie jabłka dobrze prezentuje się w zwężanych spodniach z dość wysokim stanem. Warto pamiętać, że połączenie kontrastującej góry i dołu stroju tworzy poziomą granicę, która wizualnie skraca sylwetkę. Jeśli zależy ci na tym, aby wprowadzić jasne spodnie do garderoby, postaw np. na pastelową stylizację w wersji total. Możesz wybrać różne odcienie beżu lub różu. Które jasne spodnie wybrać? Nieumiejętnie dobrane jasne spodnie podkreślają szerokie biodra, pełne uda i dodatkowe kilogramy. Te kolory są równocześnie neutralne, ale też wyróżniają się na tle innych barw. Nie przykuwaj wzroku tak, jak np. czerwone, ale mocno podkreślają figurę, a także jej niedoskonałości. Nie bez powodu mówi się: białe spodnie nie kłamią. Bardzo jasne fasony uszyte np. z wełny mogą pogrubiać, a cienkie, jasne modele z elastycznych tkanin mogą podkreślać cellulit. Z drugiej strony np. białe rurki powinny docenić kobiety, które chcą wydłużyć nogi, gdyż ten fason spodni wizualnie je wydłuży, zwłaszcza wtedy, kiedy dobierzesz do nich np. jasne szpilki. Kwestia bielizny... Ważna kwestia to odpowiednia bielizna. Ta jakościowa i dobrze dobrana potrafi zdziałać cuda – zarówno w obrębie biustu, jak i bioder czy pośladków. Pod jasnymi spodniami odznacza się bardzo wyraźnie zarówno pod kątem koloru, jak i fasonu czy rozmiaru. Odpadają majtki zbyt ciasne i wpijające się w pośladki, zanadto płytkie czy ciemniejsze od spodni. Zadbaj o to, co ukryte, i dobierz takie majtki, które będą pod spodniami całkiem niewidoczne. Sprawdzą się modelujące o 1. stopniu modelowania (delikatnie wygładzają sylwetkę, bez ściskania), bezszwowe oraz z cienkich, przylegających do ciała materiałów.