Jasnowidzka mówiła Dianie o wypadku. Harry wszystko usłyszał

– Jednak to, co mnie głęboko martwi, to fakt, podobne, albo nawet gorsze praktyki stosuje się dziś powszechnie. Tak było kiedyś, tak jest i dziś. Dotyczy to nie tylko jednej gazety, jednej stacji czy jednego programu – w ten sposób odniósł się do nagonki na jego żonę Meghan. – Nasza mama straciła przez to życie i nic już tego nie zmieni. Chroniąc jej dziedzictwo, chronimy inne osoby, a także odzyskujemy godność, z którą szła przez życie. Pamiętajmy proszę, kim była mama, a także co było dla niej ważne – zakończył książę Sussex.