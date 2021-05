Karol poleciał po ciało Diany. Pilot opowiadał, co się działo na pokładzie

Pilot wyjawił, że trumnę z Dianą wyniesiono z samolotu, aczkolwiek po 10 minutach maszyna znów wzbiła się w powietrze – już z samym księciem, który chciał wrócić do Balmoral, do swoich synów. W czasie lotu Karol poszedł do kokpitu, żeby porozmawiać z Lauriem. – To trwało jakieś cztery minuty – przypomniał sobie.