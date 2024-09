Tak wyglądała przed operacjami. Żałuje, jak ją zmieniły

Pochodząca z Kolorado studentka szybko dostała się do programu "Wzgórza Hollywood", który przyniósł jej rozgłos oraz rozpoznawalność. Wtedy nie przypuszczała, że to właśnie tam spotka swojego przyszłego męża.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!