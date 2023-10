Jedyna kobieta w debacie. Mało kto wiedział o jej tragedii

W 2014 roku kandydowała w wyborach prezydenckich w Toruniu, rok później z powodzeniem startowała do Sejmu z list założonej przez Ryszarda Petru Nowoczesnej. W 2018 roku najpierw zawiesiła swoje członkostwo w partii, a następnie ją opuściła, powołując nowe ugrupowanie - "Teraz!". Bez powodzenia kandydowała w wyborach do Europarlamentu w 2019 roku, dostała się jednak ponownie do Sejmu, kandydując w ramach porozumienia Lewica.