Jeep Avenger, czyli esencja wolności!

Najjaśniejszym punktem nowego Jeepa jest jednak napęd elektryczny. Samochód dysponuje mocą 156 KM, co zapewni świetne osiągi w mieście. Jego akumulator pozwoli na pokonanie do 400 km w trybie mieszanymi lub nawet do 550 km w trybie miejskim! To świetny wynik, zważywszy na to, że według badań średni dzienny dystans pokonywany przez kierowców w mieście to ok. 30 km.