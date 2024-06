Jego żona startowała w wyborach. Wiemy, czy przeniesie się do Brukseli

Daniel Olbrychski od 2003 roku jest mężem Krystyny Dębskiej-Olbrychskiej, która w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego ubiegała się o mandat z listy Koalicji Obywatelskiej. Aktor od lat głośno wypowiada się na tematy polityki i nie kryje swoich poglądów. W jednym z wywiadów przyznał, że "15 października jest jedną z ważniejszych dat w historii Polski" i nazwał Donalda Tuska "współczesnym mężem stanu".

Po wynikach do Parlamentu Europejskiego artysta wyznał, że spodziewał się zwycięstwa PO, jednak jest zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało tak duże poparcie. Tegoroczne wybory były dla Olbrychskiego wyjątkowo ważne, ponieważ jego małżonka startowała z listy nr 5 z komitetu Koalicji Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 4.

Już wiadomo, że jego żona nie przeniesie się do Brukseli. Krystyna Demska-Olbrychska uzyskała 3 125 głosów w okręgu i tym samym nie otrzymała mandatu z ramienia KO do Parlamentu Europejskiego.

