Jej 29-letnia córka robi karierę. Nie każdy wie, że są spokrewnione

Nie każdy wie, że Agnieszka to także uzdolniona scenarzystka. To właśnie m.in. ona stała za sukcesem serialu "Przepis na życie".

Mężem aktorki jest Maciej Maciejewski, z którym doczekała się córki Kornelii. To jedna tych par, które stronią od blasku fleszy, mimo że oboje pracują w branży filmowej. Maciejewski był m.in. scenarzystą "Na dobre i na złe".

"Córka studiowała aktorstwo we Francji, a potem w Stanach i wróciła do domu. Wydaje mi się, że są małe szanse, żeby dziecko wychowywane w takim domu, jak nasz, poszło w inną stronę. [...] Pomyślałam, że aktorstwo to piękny zawód, skoro taka wspaniała osoba, jak moja córka, chce się mu poświęcić. I doskonale ją rozumiałam" - mówiła mama Kornelii w Plejadzie.