Jej letnia stylizacja to majstersztyk. Na plecach tylko sznureczki

Małgorzata Socha klika dni temu poleciała wraz z mężem na wesele do Grecji. Pobyt zamienił się w bajeczny urlop na wyspie Siros. A wszystko to wiemy z instagramowego profilu aktorki, który obserwuje aż milion internautów .

To właśnie tam trafiły zdjęcia genialnej letniej stylizacji, którą wiele kobiet z pewnością chciałoby odtworzyć. A w co ubrała się Socha na wieczorne zwiedzanie urokliwego miasteczka? Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że postawiła na sukienkę, podczas gdy tak naprawdę włożyła lekką spódnicę maxi i efektowny top.