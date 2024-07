"Naga" sukienka Sochy to mistrzostwo. Nie ma mowy o wulgarności

To jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiej mody. Mowa oczywiście o uroczystej prezentacji nowej kolekcji Paprocki & Brzozowski. Duet projektantów jest uwielbiany przez gwiazdy, które i w tym roku tłumie stawiły się na pokazie. Mowa m.in. o Małgorzacie Rozenek-Majdan, Katarzynie Warnke, Małgorzacie Kożuchowskiej, Edycie Herbuś czy Blance Lipińskiej.

W pierwszym rzędzie zasiadła również Małgorzata Socha, która absolutnie zachwyciła stylizacją. Choć w przypadku wieczorowych kreacji zdarza jej się nie być powściągliwą, to tym razem przebiła samą siebie.

Małgorzata Socha w "naked dress"

Moda na "naked dresses" nie przemija, a nadal rozpala do czerwoności. Lansowana m.in. przez Emily Ratajkowski, siostry z klanu Kardashian-Jenner czy Dua Lipę dotarła również do Polski. Ale kto by pomyślał, że na "nagą" sukienkę skusi się właśnie Małgorzata Socha.

Aktorka zrobiła to jednak w swoim stylu – z klasą i ogromnymi pokładami wdzięku. Na pokazie mody zaprezentowała się w wąskiej sukience na ramiączkach, która sięgała aż do kostek. Cielisty, prześwitujący materiał został gęsto pokryty perełkami różnej wielkości. I to właśnie one były esencją, która wpłynęła na olśniewający efekt.

Małgorzata Socha pojawiła się na pokazie Paprocki & Brzozowski © Instagram.com, malgosia_socha

Zniewalająca stylizacja Małgorzaty Sochy z pokazu Paprocki & Brzozowski

Socha dobrała do tego białą marynarkę o klasycznym kroju oraz "niewidzialne" buty, czyli sandałki z przezroczystymi paseczkami. Kropką nad "i" była miętowa torebka z metką Bottega Veneta. Każdy z tych elementów wpłynął na to, że aktorce udało się uzyskać niezwykłą optyczną lekkość. Swoją stylizacją reprezentowała absolutnie światowy poziom.

