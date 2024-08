Jej matka zginęła w wypadku. Mówi, dlaczego znany ojciec ją oddał

Ania Rusowicz to córka Wojciecha Kordy oraz Ady Rusowicz. Jej matka zginęła w wypadku samochodowym w 1991 roku. Po śmierci artystki jej partner zdecydował się oddać córkę na wychowanie do rodziny szwagierki, sam zaś został z niespełna 14-letnim synem Bartłomiejem.

Ania Rusowicz uczestniczyła w ceremonii pogrzebowej Kordy w Poznaniu, jednak zdecydowała się zachować dystans. Muzyk spoczął w jednym grobie z Adą Rusowicz, co nie wzbudziło sprzeciwu jego nowej małżonki. Artystka starała się pogodzić z tą sytuacją, najlepiej jak potrafiła. W dzieciństwie nie rozumiała, dlaczego straciła kontakt z obojgiem rodziców. Obecnie interpretuje decyzję ojca jako motywowaną miłością.

