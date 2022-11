Jej ubrania mają eksponować kobiece krągłości. Projekty Karoline Vitto docenił świat mody

Można powiedzieć, że świat mody wreszcie w pełni otwiera się na kobiety o większych kształtach. Dowodem na to są modelki plus size, takie jak Ashley Graham czy Jill Kortleve, które regularnie chodzą po wybiegach w pokazach najsłynniejszych domów mody, m.in. Chanel i Versace. Pojawiają się także w kampaniach reklamowych. Zdjęcia wreszcie nie są retuszowane, więc ukazują cellulit czy rozstępy. Chodzi bowiem o samoakceptację. W tym właściwym, obranym przez świat mody kierunku, ważnym przesłaniem jest również to, że kobiety o większym rozmiarze niż 42 nie muszą ukrywać się w workowatych ubraniach. Karoline Vitto chce, by z dumą prezentowały swoje krągłości.