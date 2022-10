Dorota Wellman w nosie ma reguły mody size plus. Otwieramy drzwi do jej szafy

"Moda ma uszczęśliwiać, a nie wpędzać w kompleksy". Koniecznie zapamiętaj słowa Anthony'ego Vaccarello, ponieważ stylowa kobieta to przede wszystkim kobieta dobrze czująca się w swojej skórze i ubraniu. A takich jest coraz więcej! "Fajna i nie chuda", "Grubsze sprawy" czy "Ewokracja" - tak zatytułowały swoje miejsca w sieci kobiety plus size, które bawią się modą i codziennie podstawiają pod nos pozytywną dawkę energii. W tym samym obszarze działa doskonale znana Dorota Wellman. W jej świecie nie istnieją zasady "to dla gruszki, a tamto zarezerwowane dla jabłka". Dlatego otwieramy drzwi do jej szafy, gdzie jedyną regułą jest brak reguł.