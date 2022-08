Jennifer Aniston jest znów zakochana? Plotkuje się o jej związku ze znanym aktorem

Jennifer Aniston spotyka się z Jonem Hammem?

Obecnie Jennifer Aniston jest jedną z najpiękniejszych znanych singielek i choć wielu fanów widziałoby ją ponownie u boku Brada Pitta, który rozwiódł się z Angeliną Jolie, to zdaje się, że miejsce w sercu aktorki zajął ktoś inny. Nowym wybrankiem Aniston ma być popularny aktor Jon Hamm, który zyskał sławę za sprawą głównej roli w serialu "Mad Men". Ostatnio pojawił się również w obsadzie filmu "Top Gun: Maverick". Natomiast teraz dołączył do ekipy serialu Apple TV pt. "The Morning Show", gdzie odtwórczyniami głównych ról są Jennifer Aniston oraz Reese Witherspoon. Mężczyzna pojawi się w trzecim sezonie produkcji.