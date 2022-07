Jennifer Aniston wrzuciła naturalne selfie. Tak naprawdę wyglądają jej włosy

Naturalna Jennifer Aniston. Fani patrzą na włosy aktorki

Nie jest tajemnicą, że włosy aktorek i aktorów poddawane są różnym zabiegom. Częste farbowanie, wykorzystywanie produktów do stylizacji czy nadania objętości sprawiają, że może to się odbić na kondycji kosmyków. Z tego też względu, gdy tylko istnieje ku temu sposobność, Aniston nie stosuje żadnych takich specyfików. Jen przebywa obecnie na wakacjach, a kąpiel w słonej wodzie spowodowała, że możemy zobaczyć naturalną strukturę jej włosów. Okazuje się, że mają one tendencję to kręcenia się i układania w piękne fale.