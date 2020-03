Jennifer Lopez pochwaliła się synem. Max odziedziczył talent wokalny po rodzicach?

Jennifer Lopez jak przystało na gwiazdę światowego formatu, zawsze podczas swoich koncertów tworzy zjawiskowe show. Podczas ostatniego Super Bowl 2020 zaśpiewała razem ze swoją córką Emmą, która skradła serca widzów. Jennifer Lopez pochwaliła się również talentem wokalnym syna Maxa, który niedawno wystąpił w szkolnym przedstawieniu.

Show według Jennifer Lopez

Max debiutuje na szkolnej scenie

Dzięki zamieszczonemu nagraniu, fani J. Lo mogą podziwiać jej syna Maxa, który w granatowej szacie wchodzi na scenę i śpiewa jedną z kluczowych kwestii. To nie pierwszy raz, gdy Lopez chwali się talentem swoich dzieci, co wcale nie dziwi – Emma i Max odziedziczyli talenty wokalne po swoich rodzicach. Internauci nie szczędzili słów pochwały pod filmikiem zamieszczonym przed piosenkarkę. Według fanów wokalistki, jej syn ma piękny i mocny głos, co może w przyszłości zaowocować niewątpliwą karierą.