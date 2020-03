Jennifer Lopez w zaskakującym wydaniu. Uwagę przykuwają jej buty

Jennifer Lopez zachwyca formą. Aktorka i piosenkarka słynie ze świetnego wyczucia stylu i chętnie stawia na stylizacje podkreślające jej wysportowaną sylwetkę, nad którą pracuje, spędzając długie godziny na siłowni. Tym razem jednak postawiła na wygodę.

Jennifer Lopez w tenisówkach

Gwiazda wybrała się na zakupy do Miami, stawiając na nieco swobodniejszy niż zazwyczaj strój. Słynąca z zamiłowania do seksownych kreacji wysokie obcasy zamieniła na parę tenisówek, które do tej pory zakładała jedynie na siłownię. Sneakersy zestawiła z wygodnymi jeansami i zwykłym białym t-shirtem z nadrukiem. By jednak nadać stylizacji nieco szyku, na górę narzuciła stylową błękitną marynarkę ze złotymi guzikami. Całość uzupełniła luksusową torebką marki Hermes i nonszalancką, rozwianą przez wiatr fryzurą.