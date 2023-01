Jerzy Skolimowski i Elżbieta Czyżewska. Połączył ich burzliwy związek

Skolimowski poznał ją, gdy był jeszcze studentem reżyserii. Czyżewska zdobyła już wtedy sławę. Wzięli ślub w 1959 roku. Aleksandra Szarłat w książce "SPATiF. Upajający pozór wolności" określiła ich jako "parą wy­bu­cho­wą". "To się roz­sta­ją, to znów do sie­bie wra­ca­ją" - opisała. Para zamieszkała na warszawskiej Woli, w kawalerce. "Mieszkanie przypominało swoiste dzieło sztuki: zamiast obrazu — pusta rama, a w niej róża, zamiast łóżka — materace, zamiast porządku — bałagan. Pokój był przedzielony szafą na pół: z jednej strony była część jej, z drugiej jego" — czytamy w "Rewii" w 2015 r.