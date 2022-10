Jesienna klasyka w wydaniu Magdaleny Lamparskiej. Na uwagę zasługują buty

Choć latem Magdalenie Lamparskiej zdarza się eksperymentować z modą, to jesienią stawia głównie na klasyczne rozwiązania. Ostatnio na Instagramie pochwaliła się stylizacją, która będzie aktualna zawsze, bez względu na obowiązujące trendy. Jedynym elementem jej stroju, który z biegiem lat może zaliczać wzloty i upadki, są buty. To one jako pierwsze przyciągają wzrok.