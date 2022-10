Jesienna stylizacja Hailey Bieber, którą chcemy odtworzyć. Ta kurtka będzie numerem jeden sezonu

Hailey Bieber jest prawdziwą it-girl. Co to oznacza? Mniej więcej to, że wszystko, czego dotknie, zamienia się w złoto. Młode kobiety na całym świecie czerpią inspirację z jej stylizacji i odtwarzają jej urodowe triki. Teraz modelka została sfotografowana w czarnym total looku na jesień. Ta kurtka z pewnością stanie się hitem.