Jesienne ramówki TVP i TVN miały swój kolor. "Wyszło dość komicznie"

Mocne, żywe kolory mają tendencję do powracania do nas co roku w okresie letnim. Różowy, a bardziej amarant, jest jednym z nich. Latem jest więcej słońca, opalamy się, a nasza skóra nabiera ciemniejszego odcienia, dlatego zaczynamy eksperymentować i częściej decydujemy się na wyrazisty kolor w naszej garderobie. Naprzeciw wychodzą nam wtedy wszystkie sklepy odzieżowe, które w swojej ofercie prezentują całą gamę jaskrawych kolorów. Oczywiście co roku jeden z nich wybija się na pierwsze miejsce i wszyscy pragną go nosić. Skoro wygląda na kimś ciekawie, to dlaczego na nas miałoby być inaczej? Zastanówmy się jednak, czy jest to dobry pomysł. Podkreślam, że nie każdy odcień pasuje do każdego